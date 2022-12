Foto: Luís Pedruco



































Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Foto: Luís Pedruco

Está chegando a hora! Após dois anos suspenso por conta da pandemia de Covid-19 (período no qual as apresentações ocorreram apenas em formato virtual), o tradicional Natal do Palácio Avenida vai ocorrer presencialmente neste ano. O evento estreia na próxima sexta-feira (09 de dezembro), mas neste sábado (03) os curitibanos já tiveram um ‘aperitivo’ do que vem por aí.

É que aconteceu na noite de ontem, às 20 horas, o Ensaio Geral do Natal Bradesco. Quem passou pelo local, então, já pôde conferir a decoração (que foi inaugurada em 1º de dezembro) e curtir um pouco do espetáculo que vem por aí. Neste ano, o tema do evento, que está em sua 32ª edição, é “As Cartas do Papai Noel – as inesquecíveis mensagens de Natal”.

Quem quiser aproveitar o espetáculo na próxima semana, inclusive, já deve se programar. É que neste ano a apresentação promovida pelo Bradesco será em um único final de semana por conta do calendário da Copa do Mundo. Os espetáculos serão apresentados nos dias 9, 10 e 11 de dezembro.