Desfile do 6º Boqueirão Fashion Day. (Ricardo Marajó/SMCS)

A Regional Boqueirão viu sua sede – a Rua da Cidadania que leva o mesmo nome – tornar-se ainda mais bonita e conhecida em 2022. Isso porque seu design e a arte mural que a caracterizam ficaram ainda mais valorizadas com a iluminação cênica instalada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Foi com esse diferencial que o local sediou, em julho, o mais importante evento local de moda: o Boqueirão Fashion Day. Em sua sexta edição, ele aconteceu na passarela e nas rampas da Rua da Cidadania e reuniu 60 modelos, duas agências especializadas, os cursos de moda de duas universidades e lojistas da Rua Bley Zornig – a rua especializada em malharias, tecidos e aviamentos e que acaba de ter suas calçadas revitalizadas com piso acessível, mobiliário urbano e paisagismo.

Juntos, esses parceiros criaram e desfilaram looks pensando na escola paranista de arte e na moda do futuro, que alia moda a meio ambiente e solidariedade. Os 20 modelos “descobertos” entre o público atendido pela FAS (a Fundação de Ação Social), deram um toque de emoção ao desfile e fizeram bonito na passarela.

“Passarela” bem cuidada

Com a pintura da área esportiva renovada e as estruturas metálicas dos acessos revitalizadas, a Rua da Cidadania também ganhou uma academia de musculação e melhorou seu paraciclo – o espaço destinado ao estacionamento seguro para bicicletas.

O ponto destinado à coleta do lixo eletrônico, criado no fim de 2021 para receber os equipamentos antigos entregues pelos moradores da região, foi levado para um espaço com mais capacidade de armazenamento. A mudança também facilitou a retirada dos recicláveis pela associação de coletores do Alto Boqueirão – uma das entidades cadastradas no programa Ecocidadão, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Capricho nos serviços

Vitrine dos serviços descentralizados oferecidos pela Prefeitura na Regional, a Quarta Cidadã voltou para aproximar ainda mais o público da administração municipal. Suas primeiras edições destacaram o mês dedicado ao meio ambiente (junho), o Outubro Rosa (de promoção da saúde feminina) e o Novembro Azul (voltado à saúde do homem).

De Outubro de 2021 a agosto de 2022, a Rua da Cidadania do Boqueirão fez 259.605 atendimentos. Os núcleos regionais da Urbs (responsável pelo transporte) e das Finanças (impostos), juntos, prestaram mais de 95 mil do total de atendimentos.

Vizinhança

Junto à comunidade, uma das conquistas incorporadas que tiveram destaque foi a implantação da horta urbana Oásis. Situada no Alto Boqueirão, o espaço conta com 22 canteiros de hortaliças e uma unidade do projeto Jardins de Mel, para repovoamento da cidade com abelhas polinizadoras sem ferrão.

Antigo terreno ocioso usado para descarte irregular de lixo, o local é mantido por moradores da vizinhança e beneficia 90 pessoas com vegetais frescos e sem agrotóxicos.

Outra novidade bem-vinda, os dois ecopontos da região passaram a contar com estruturas específicas para a comunidade descartar resíduos orgânicos como cascas de frutas, legumes crus e ovos que iriam para o lixo comum. São as composteiras, destinadas à produção do fertilizante natural que, em breve, poderá ser usado no cultivo de canteiros e hortas.

Ruas pavimentadas

Em sua sexta etapa, vão sendo asfaltadas e recebendo estrutura de drenagem e meio-fio as antigas vias de saibro da Regional Boqueirão. As ruas Ivaí (com 252 metros asfaltados entre as ruas Iporã e o Córrego Alto Boqueirão), Iporã (com 256,5 metros entre Itapejara do Oeste e Itaúna do Sul) e Mário Colombo (com 234 metros entre as ruas Arthur Manoel Iwersen e Angelina Legat Pasini) são exemplos dessas melhorias. Os três trechos ficam no Alto Boqueirão.

No total, a Regional Boqueirão acumula 118 ações globais de pavimentação, com 54.658 metros de obras concluídas e em andamento desde o início da gestão. Além do asfalto sobre as ruas de saibro, isso inclui a revitalização de antigas ruas asfaltadas, fresa e recape.

Desde o início da administração do prefeito Rafael Greca, foram executadas 1552 ações de pavimentação em 1335 ruas, das quais algumas receberam mais de uma intervenção em diferentes trechos. O asfalto novo implantado soma 762.546 metros.

São 1493 intervenções entregues (705.310 metros) e 59 em andamento (57.236 metros).

Circulação viária

No Hauer, o novo binário formado pelas ruas Presidente Pádua Fleury e Coronel Antônio Ricardo dos Santos tornou o trânsito mais ágil. A Coronel Antônio Ricardo dos Santos passou a ter sentido único da Anne Frank até a Padre Dehon, enquanto a Pádua Fleury tornou-se mão única da Oliveira Viana para a Anne Frank.

Como parte das mudanças, também foram instalados dois novos semáforos na Coronel Antônio Ricardo dos Santos. Na Rua Presidente Pádua Fleury, dois semáforos foram readequados para funcionar de acordo com os novos sentidos do binário.

Caminhos iluminados

Agora a Regional soma 6.401 pontos de lâmpadas de LED instalados desde 2017. Deste total, 1.329 começaram a substituir as antigas luminárias este ano, levando o sistema de iluminação mais moderno, eficiente e econômico que o de luminárias convencionais para os seus bairros.

A boa iluminação ajuda os moradores a constatarem, também à noite, como anda a conservação das ruas feita pela Prefeitura por meio do serviço de manutenção urbana da Secretaria do Governo Municipal. De janeiro a outubro foram executadas 209.487 metros de obras de drenagem do sistema de escoamento de água da chuva, 1.539.863 metros quadrados de roçadas em área verdes de logradouros públicos e 353.346 metros de manutenção de ruas de antipó e de saibro.

Água limpa e lixo reciclado

Para evitar problemas causados pela água da chuva, a Prefeitura trata de manter liberada a bacia de detenção do Ribeirão dos Padilhas, no Xaxim. Na altura do Jardim Esmeralda, foi feita a limpeza de aproximadamente 300 metros do curso de água e removidas mais de 6 toneladas de materiais que deveriam estar no lixo ou o equivalente a mais de seis caçambas de caminhão.

O Rio Belém também está recebendo melhorias em seu sistema de drenagem, com o desassoreamento de um trecho de 1 quilômetro da Rua Dr. Bley Zornig até o Rio Iguaçu.

O projeto Amigos dos Rios auxilia nesse esforço com ações de educação ambiental junto a escolas e atividades de campo como o plantio comunitário de mudas de árvores nativas ao longo da bacia do Belém, que é o maior rio urbano da cidade.

As duas iniciativas fazem parte do programa Curitiba Contra as Cheias, para diminuir riscos de enchentes e alagamentos ao longo das principais bacias hidrográficas da cidade.