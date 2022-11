(Ricardo Marajó/SMSC)

Falta menos de uma semana para o início da programação do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais e os principais cartões-postais da cidade estão ganhando contornos de luz e muitos detalhes decorativos.

Equipes da Prefeitura de Curitiba e das empresas contratadas pelos patrocinadores do evento aproveitam o tempo bom na cidade para deixar tudo pronto antes da abertura oficial, que acontece na próxima terça-feira (22/11), no Largo da Ordem, com o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização, às 19h30.

“Agora é um momento de muito trabalho de bastidor, feito em várias frentes e com a participação de todas as áreas da Prefeitura e dos patrocinadores”, diz Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba.

No Largo da Ordem, palco da largada do evento, a decoração terá novamente a Árvore da Vida, de 11 metros, enfeitada com 5 mil vasinhos de sálvias. As flores serão colocadas na estrutura nesta sexta-feira (18/11) pela equipe da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também faz o cultivo das sálvias no Horto Municipal da Prefeitura, no bairro Guabirotuba.

Duas árvores de Natal com luzes de LED irão valorizar a beleza do Memorial de Curitiba, que também será palco de apresentações do Pavilhão Étnico e outras atrações. Além da árvore, as fachadas dos casarões históricos serão enfeitadas com guirlandas gigantes e estrelas de Belém.

Mantos de luz e árvore no Calçadão da XV

No Calçadão da Rua XV de Novembro, mantos de luz e iluminação cênica estão sendo instalados para a estreia do Natal O Boticário, no dia 25.

O Passeio Público, palco de atrações do Natal Condor, também está sendo preparado com iluminação especial. A estreia do carrossel e da decoração será no dia 26.

No Jardim Botânico, o Jardim Encantado dos Sonhos, da Ademicon começa a ganhar os primeiros elementos para receber o público a partir do dia 27.

Os parques Barigui e Náutico (Boqueirão), que receberão o Caminho de Luz da Ligga, também já estão preparados. A Árvore de Luz do ParkShoppingBarigüi, no lago do Barigui, será acesa no dia 23.

Parcerias

A Prefeitura de Curitiba promove o Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 com o patrocínio das empresas Rede Condor, Ligga, Electrolux, Ademicon, O Boticário, Clube Athletico Paranaense, Consórcio Servopa, Grupo Barigui, Volvo, ParkShoppingBarigüi e Hard Rock Café. A decoração poderá ser apreciada até 8 de janeiro. A programação completa do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 pode ser consultada no site https://natal.curitiba.pr.gov.br/