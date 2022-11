Foto: Franklin de Freitas

A Defesa Civil Nacional alerta para tempestades no Sul do Brasil e parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste neste sábado (12) e domingo (13). A previsão indica, ainda, chuvas intensas, fortes rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo até a próxima quarta-feira (16). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma ampla área de baixa pressão atmosférica será a responsável pela mudança no tempo. O Paraná está incluído neste alerta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta amarelo para tempestades abrange Curitiba, região Metropolitana, Noroeste, Norte e Leste do Paraná. O Simepar também confirma a tendência de tempestades para todas as regiões do Estado: “No sábado, o ambiente atmosférico ainda segue favorável ao desenvolvimento de muitas áreas de chuva, em função do tempo abafado. Com isso, pancadas de chuvas são esperadas, podendo vir acompanhadas de descargas elétricas em diversas regiões paranaenses. Há Também condições mais evidentes para ocorrência de tempestades entre as faixas oeste e norte do Estado”. As temperaturas máximas continua altas em Curitiba, variando de 22 graus na segunda (14) a 25 graus no sábado (12). As mínimas de 15 graus no sábado (12) a 18 , na segunda (14). Segundo o Simepar, o sol pode aparecer só na terça (15) na capital paranaense.

Diante da previsão, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) opera com equipes de plantão para acompanhar o registro de qualquer ocorrência significativa e já comunicou as defesas civis estaduais do risco.

O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Schnorr, pede para que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção.

“É fundamental que a população para que adote algumas medidas de prevenção, como desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de enxurrada, coloque documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já em situação de grande perigo confirmada, procure abrigo e evite permanecer ao ar livre. É importante que a população fique atenta às informações oficiais e aos locais onde serão divulgados os alertas, além de adotar as medidas de autoproteção”, observou.

Alertas

A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando um SMS com o CEP do local onde mora, ou outro local de interesse, para o número 40199.

Não há limite de locais cadastrados e o serviço é totalmente gratuito para a população. A partir da previsão de desastre, a população receberá um aviso contendo informações de risco e orientações para a autoproteção.

Outra recomendação é ficar atento aos alertas publicados no Twitter da Defesa Civil Nacional (@defesacivilbr) e do Instituto Nacional de Meteorologia (@inmet_).

