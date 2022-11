Chuvas – Foto: DEFESA CIVIL DO PARANÁ

A Defesa Civil Nacional reconheceu situação de emergência em 15 cidades do País. No Paraná são três com reconhecimento nesta portaria. Ivaiporã e Santo Antônio do Sudoeste registraram vendavais, enquanto Pitanga sofreu com enxurradas. A portaria com os reconhecimentos federais foi publicada no Diário Oficial da União.



Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada.