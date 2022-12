A Defesa Civil Nacional reconheceu, ontem, a situação de emergência em mais 16 cidades do País atingidas por desastres naturais. Na Grande Curitiba foi reconhecida a situação em Campina Grande do Sul, que em novembro foi atingida por fortes chuvas.



No final do mês passado a chuva em excesso causou estragos na cidade, isolando bairros e provocando prejuízos. A Prefeitura decretou situação de emergência no dia 29.

Uma estimativa do município é que ainda devem ser precisos 90 dias para a total recuperação.