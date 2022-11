Denúncia via 181 prende suspeito de transporte de palmito ilegal no Litoral do Estado – Foto: Disque Denúncia 181

Uma denúncia anônima registrada no Disque-Denúncia 181 deu início a uma investigação sobre extração ilegal de palmito em Guaratuba, no Litoral do Estado. Mais de 352 cabeças de palmito foram apreendidas durante diligências do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) na quinta-feira (3).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, após receber denúncia pelo 181, a equipe da Rotam, com apoio da Agência de Inteligência Local (ALI), abordou um veículo que transportava ilegalmente as cabeças de palmito.

