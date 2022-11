José Fernando Ogura/SMCS

Nesta quinta-feira (24/11), depois da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar, o público está convidado a celebrar mais mais uma apresentação do espetáculo Espírito de Amor e Confraternização no Largo da Ordem. O Auto de Natal que deu a largada na temporada do Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais 2022 será encenado nas fachadas do Centro Histórico da capital parananese.

Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo que ficou dois anos sem apresentações em razão da pandemia estará em cartaz na programação do Natal de Curitiba até 1º de dezembro, de terças às quintas-feiras, sempre às 19h30.

O Auto de Natal no Largo da Ordem utiliza as fachadas históricas como cenário, percorrendo um circuito que começa nas janelas do Palacete Wolf, na Praça Garibaldi, e termina no Largo da Ordem, com a encenação do presépio junto a uma grande árvore de Natal.

Figurinos barrocos, óperas e canções natalinas, luzes, cores, sons e efeitos especiais enchem os olhos e mantêm a vibração do público do começo ao fim. Participam do espetáculo 25 atores.

Confira outras programações do Natal de Curitiba 2022 desta quinta-feira (24/11)

10h – Feira Especial de Natal da Praça Osório (Pç. Gen. Osório, 100 – Centro)

6h às 20h – Presépio do Parque Azul (Rua Colomba Merlin, 831 – Umbará)

19h – Natal da Família Moletta (Rua Nicola Pellanda, 5962 – Umbará)

19h30 – Auto de Natal no Largo da Ordem (Praça Garibaldi, 7 – São Francisco)

Árvore de Luz no Lago do Parque Barigui (Av. Cândido Hartmann, S/N – Bigorrilho)