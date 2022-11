(Hully Paiva/SMCS)

Depois de um intervalo de três anos, cerca de mil pessoas a partir de 60 anos que fazem atividades físicas em equipamentos da Prefeitura voltaram a se reunir, nesta sexta-feira (18/11), para dançar, se divertir e prestigiar a escolha do rei e da rainha da terceira idade. A festa aconteceu no Buffet du Batel, com direito a baile, lanche e gente bem vestida e penteada para a ocasião especial.

“É muito bom voltar e reencontrar as pessoas”, definiu Almir Alves, que faz ginástica, dança e canto no Centro de Convivência para a Pessoa Idosa (Cecopi), na CIC. Pela terceira vez, ele foi eleito rei da terceira idade no segmento dos 60 aos até 74 anos. Os demais títulos foram conquistados em 2018 e 2019, quando as atividades em grupo foram suspensas por causa da pandemia de covid-19. O retorno foi gradual e, no ano passado, teve as festas substituídas por aulas-baile com o público dividido por turnos, a fim de reduzir as aglomerações.

Eleitos

Animado e usando um traje dourado, Almir se apresentou ao público dançando e esbanjando alegria. Para ser seu par foi escolhida Miriam Midori Garcia, de Santa Felicidade. Já o casal real que vai representar quem tem a partir de 75 anos é formado por José Matias dos Santos, do Boqueirão, e Therezinha Alves Greinrt, do Boa Vista.

Além deles, foram coroados príncipes, princesas e os destaques na categoria simpatia. Os eleitos voltaram para casa levando faixa, coroa e um buquê de flores naturais entregues por convidados. Entre eles estavam o secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Carlos Eduardo Pijak Júnior, que abriu o evento, e a presidente da Fundação de Ação Social (FAS), Maria Alice Erthal.

De toda a cidade

Os candidatos que disputaram os títulos de rei e rainha da terceira idade foram selecionados em bailes regionais promovidos em outubro – quando se comemora o Dia Internacional do Idoso. A promoção é da Smelj.

Também foram escolhidos para representar os idosos de Curitiba que frequentam os equipamentos da Prefeitura:

Categoria 75+:

Simpatia – Leonor Contessoto, do Pinheirinho, e José de Oliveira Santos, do Bairro Novo.

Princesa/príncipe – Maria de Deus Nascimento, do Tatuquara, e João Carlos Gabardo, do Boa Vista.

Categoria 60-74:

Simpatia – Lorena Dias Sansão, do Portão, e João Rodrigues, do Bairro Novo.

Princesa/príncipe – Ivonete de Fátima, do Bairro Novo, e Arlindo da Silva Júnior, do Boqueirão.