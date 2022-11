Divulgação

A Urbanização de Curitiba (Urbs) mudou temporariamente o itinerário da linha 216 Cabral/Portão por questões de segurança e para preservar a integridade dos passageiros. A alteração entrou em vigor nesta terça-feira (22/11).

Na segunda-feira (21/11), um ônibus da linha foi incendiado nas proximidades da Vila Torres, no Prado Velho. O ônibus articulado foi incendiado no cruzamento das ruas Manoel Martins de Abreu com Chile por moradores da região.

É a segunda vez que um veículo da linha é alvo de incêndio, a primeira foi no início de março deste ano. Em ambos os casos, houve perda do total dos veículos que ultrapassam R$ 2,5 milhões em valores atualizados.

“O maior prejuízo, no entanto, é para o usuário, que tem menos ônibus à disposição para se deslocar”, diz Sérgio Luis de Oliveira, gestor da área de operação de transporte coletivo da Urbs.

A linha terá desvio pelas ruas Pref. Omar Sabbag, Engenheiros Rebouças, Iapó, Imaculada Conceição e Brasilio Itiberê até segunda ordem. As alterações e os novos pontos de parada podem ser conferidos aqui. A linha, do tipo alimentadora, transporta 12,1 mil pessoas nos dias úteis.