Reprodução/PMPR

A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), coordenada pela Polícia Militar do Paraná, realizou uma operação de fiscalização na Praça Menonitas, no Boqueirão, em Curitiba, após receber reclamações de moradores da região por perturbação do sossego. A primeira ação aconteceu no último sábado (3) e elas serão contínuas pelos próximos finais de semana.

