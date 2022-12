Daniel Castellano/SMCS/Arquivo

Apesar da previsão de chuva para o fim de semana, Curitiba teve dois dias estáveis, com sol entre nuvens, tempo abafado e calor. Chuvas ocorreram no interior do Estado.



Mas, conforme a previsão do Simepar, esta semana começa com maiores chances de instabilidade e até temporais. Na última sexta-feira (9), uma tempestade atingiu Curitiba, deixando bairros com alagamentos e várias quedas de árvores.



Os próximos dias seguem com chances de chuva. A diferença é que as temperaturas máximas que vinham altas, podem baixar um pouco nesta terça-feira (13). As marcas ficam amenas pelo menos até a próxima semana.