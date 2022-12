Curitiba, 15 de dezembro de 2022 – O governador do Estado, Carlos Massa Ratinho Junior, anunciou o investimento para construção de um centro esportivo para a prática de surf em Matinhos. O anúncio foi feito durante o evento de reabertura do Ginásio do Tarumã, em Curitiba, que também teve o anúncio para construção de um Centro de Treinamento Olímpico de skate e entrega de kits esportivos para diversas cidades do Estado. Daniel Castellano/SMCS

O Ginásio de Esportes Professor Almir Nelson de Almeida, mais conhecido como Ginásio do Tarumã, em Curitiba, foi reinaugurado ontem. A reforma do espaço, que é um dos ícones do esporte paranaense, recebeu um investimento de aproximadamente R$ 1,3 milhão do Governo do Estado.



Atualmente, o Ginásio do Tarumã é administrado em um sistema de gestão compartilhada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba, com o desenvolvimento de projetos objetivando o atendimento de diferentes modalidades esportivas e faixas etárias, com destaque ao paradesporto.

A solenidade de reinauguração teve a preseça do governador Carlos Massa Ratinho Junio