Reprodução/PMPR

Os riscos para casos de violência nas escolas, enfatizado nas últimas semanas em casos trágicos em São Paulo e Santa Catarina, também provocam reação na política, que pedem providências.

A deputada estadual Marli Paulino encaminhou na segunda-feira, 10/04, requerimento à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná solicitando a retomada e revitalização do Projeto Patrulha Escolar nas escolas públicas do Estado. “Precisamos urgentemente proteger os nossos alunos e a comunidade escolar”, afirmou a deputada.

A iniciativa, segundo a deputada, tem o objetivo de oferecer um ambiente mais seguro, principalmente em função dos últimos acontecimentos ocorridos em uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, que infelizmente vitimou quatro crianças e feriu outras cinco.

“Faz-se necessário e trata-se de uma emergência reforçar o policiamento para atender as unidades públicas de ensino que guardam o bem mais precioso das famílias do nosso Estado”, enfatizou Marli Paulino.

Segundo o requerimento enviado, é imprescindível restabelecer o papel da Patrulha Escolar neste momento tão delicado da segurança pública. “Sabemos que as pessoas estão esperando do poder público uma ação contundente, capaz de garantir o mínimo de segurança nas escolas. Um policiamento escolar é o mínimo que o Estado desenvolvido como o nosso pode oferecer à sua população”, ressaltou a deputada.

Também na tarde desegunda-feira (10), o deputado estadual Anibelli Neto (MDB) discursou na Assembleia Legislativa do Paraná para solicitar apoio dos demais parlamentares para a aprovação do projeto de lei 268/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a instalação do Botão do Pânico nos estabelecimentos de ensino do Estado do Paraná.

Apresentado em 2019, o projeto foi lembrado pelo deputado que citou sobre o triste ataque ocorrido na creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, que deixou quatro crianças mortas. Anibelli Neto pediu que seus colegas assinem o projeto e que ele seja analisado e votado o mais rápido possível.

Anibelli Neto justificou que o aumento do número de atentados e crimes cometidos dentro do ambiente escolar é uma situação preocupante e não se trata de um caso isolado. “As escolas estão sendo alvo de ataques com mais frequência, criando um ambiente de medo entre seus frequentadores”.

Segundo o projeto de lei, todos os estabelecimentos da rede Estadual de Ensino do Paraná devem instalar o Botão do Pânico, já os demais estabelecimentos de ensino poderão aderir ao sistema mediante convênio com o Poder Executivo Estadual.

De acordo com o projeto, o Botão do Pânico é um dispositivo eletrônico de segurança preventiva que, ao ser acionado, dispara um alarme com a identificação do estabelecimento de ensino que o acionou na Central da Polícia Militar. Em municípios atendidos por unidades de Guarda Municipal, o alarme deverá ser disparado também na central da instituição.

“O objetivo do projeto é criar um mecanismo de comunicação de situações de perigo ou risco iminente entre a direção dos estabelecimentos de ensino e as autoridades de segurança pública”, explicou Anibelli Neto.

Anibelli defende que a implantação do Botão do Pânico é uma medida que irá gerar efeitos imediatos, aproximando as escolas das forças de segurança e agilizando seu atendimento. Além disso, acaba por inibir a ação de criminosos nas escolas, a partir do momento em que se tornar pública a informação da existência dos dispositivos. “Com a aprovação do projeto o Paraná poderá dar um passo importante na proteção das instituições de ensino e na garantia do direito à educação em um ambiente seguro e tranquilo”.