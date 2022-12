José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) esclarece os usuários da travessia de Guaratuba, no Litoral do Paraná, que o peso máximo para embarcar é de 26 toneladas, incluindo o veículo e de sua carga. Caminhões e similares que excedem esse limite podem danificar os atracadouros e colocam em risco os demais usuários e a si próprios.

Os embarques em ambos os sentidos da travessia estão com longas filas de espera devido ao bloqueio da BR-376, atingida por deslizamento de grande dimensão. A maior parte dos veículos aguardando para utilizar o ferry boat é formada por caminhões e carretas, que têm restrição de horário caso possuam mais de três eixos ou sejam superiores a 14 metros, não podendo circular entre o meio-dia e às 19h.

Atualmente, quatro embarcações estão em operação, com dois atracadouros em funcionamento e outros dois passando por reformas. Ainda este mês todos devem ser liberados, e os três ferry boats do DER/PR deverão entrar em atividade, após período de reformas, atendendo o aumento de movimento da alta temporada.