DCPR

A quinta-feira (1º) amanheceu sem chuva na região do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná, o que pode acelerar o trabalho de resgate das vítimas e liberação da pista. O trecho, no entanto, segue totalmente bloqueado na altura dos quilômetro 669 nos dois sentidos, sem previsão de liberação.

Na BR-277, que liga a capital às praias paranaenses. onde houve um deslizamento no km 42, o trânsito flui em pista simples, em ambos os sentidos. Há vários pontos de lentidão.

Na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há dois pontos de interdição parcial, um em cada sentido. Na pista sentido São Paulo, uma faixa está bloqueada na altura do quilôemtro 51 e na pista sentido Curitiba, o trânsito flui apenas pelo acostamento no quilômetro 58.