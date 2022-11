Divulgação

A empresa Comando Detetives com sede no bairro do Batel em Curitiba atua na área de investigação particular há mais de 11 anos e vêm desvendando diversos casos de infidelidade na capital.

Com mais de 8.000 pessoas investigadas e mais de 2.000 flagrantes de infidelidade, a empresa utiliza alta tecnologia e profissionais capacitados na busca de provas de interesse de seus clientes. Os casos vão desde localização de pessoas para ser citada em um processo judicial até os mais complexos casos conjugais.

Engana-se quem acha que o exercício da profissão de detetive particular não é regulamentado no Brasil. A profissão foi reconhecida no país com o advento da Lei de nº 13.432/2017 e desde então a quantidade de contratações tem aumentado consideravelmente.

Segundo o diretor da empresa Olavo Henrique Ferenshitz Nogueira, as equipes de campo responsáveis pelas investigações são designadas de acordo com o tipo de serviço. Após, recebem uma ordem de serviço com os dados do caso e dão início às diligências. Revela ainda que a empresa preza pelo cuidado com a exposição e com a privacidade, tanto do investigador quanto do investigado, atuando de maneira que o investigado jamais perceba que está sendo observado.

“O investigador acompanha a rotina de determinada pessoa extraindo fotos, vídeos e informações relevantes sem que a pessoa jamais seja importunada. Esta, inclusive, é uma garantia prevista em contrato. Nós visitamos os locais que a pessoa costuma frequentar, verificamos se existe envolvimento extraconjugal com outras pessoas, por exemplo, deixando o cliente a par de toda a rotina do investigado. Depois que todas as informações são coletadas, elaboramos um relatório circunstanciado protegido por criptografia, o qual só pode ser acessado pelo cliente.”, informou.

Durante todo o processo, desde a contratação até a finalização e entrega do relatório é realizado um acompanhamento jurídico para que sejam observados todos os trâmites legais da contratação.

“Obtemos resultados satisfatórios tanto para o cliente como para a equipe. A atividade de investigação particular é nutrida de várias crenças alimentadas por filmes e seriados. No imaginário das pessoas, detetives particulares atuam na solução de crimes e casos extremamente difíceis que fogem do cotidiano. As equipes da Comando Detetives atuam em situações que exigem técnica de levantamento de dados, obtenção de provas, monitoramento de pessoas e flagrantes de infidelidade, sendo esta a principal demanda da empresa.”, argumentou o diretor.

A investigação conjugal é a mais procurada na sede de Curitiba e também na unidade da empresa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Clientes sempre trazem indícios de desconfiança como mudança de comportamento repentina tais como: compromissos de última hora, estar sempre na posse do celular, mudanças de senha no aparelho, gastos exagerados etc. Segundo Olavo, todos estes fatos despertam dúvidas e como consequência a busca pelos serviços da empresa.

