Divulgação/DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que a PR-170, entre Bituruna e a usina hidrelétrica Foz do Areia, no Sul do Estado, será interditada nesta terça-feira (27) para detonação de rochas. O bloqueio vai do km 471 ao km 477, tendo início às 13h e com previsão de conclusão até as 17h.

A medida é necessária para avançar nas obras de recuperação da rodovia, danificada pelas chuvas dos últimos meses.

Os explosivos serão acionados nos primeiros minutos do bloqueio, com o tempo restante sendo utilizado para limpeza das pistas de rolamento e avaliações. O trecho pode ser liberado antes do horário previsto, no sistema pare e siga, visando garantir o retorno do tráfego de veículos com a maior brevidade possível, evitando filas e transtornos para moradores, viajantes e transporte de cargas.

Os bloqueios têm início aproximadamente 1,5 km de distância dos pontos de detonação, garantindo a segurança dos usuários que estejam na rodovia, aguardando sua liberação.

O Governo do Estado está investindo R$ 7,65 milhões 15 nas obras de recuperação emergencial da PR-170, com prazo de conclusão até março de 2023.