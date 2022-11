Colaboração

Dez pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus do transporte coletivo de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, na tarde de segunda (21) na PR-438. No Distrito de Guaragi, na região rural da cidade. O veículo tombou em um barranco e ainda atingiu uma árvore. O veículo fazia a linha Ponta Grossa – Guaragi.

