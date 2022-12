Dez presos fugiram da cadeia pública de Laranjeiras do Sul, na região central do Paraná, na madrugada do último domingo (11), de acordo com o Departamento de Polícia Penal. Na semana passada, outros três detentos conseguiram escapar do mesmo local.

A Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul foi alvo de operação, que culminou no afastamento de 22 agentes, no último dia 6 de dezembro. A suspeita era que alguns presos tinham privilégios.

