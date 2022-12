Foto: Franklin de Freitas

Desde esta quarta-feira (7), o clima ficou mais firme em Curitiba e região. Alguma chuva foi registrada na região da Serra do Mar, mas nas demais áreas o tempo ficou aberto, com o sol predominando entre poucas nuvens.

Nesta quinta-feira (8), a tendência de tempo bom deve continuar, com o sol aparecendo desde a manhã. Com isso as temperaturas se elevam rapidamente e podem se aproximar dos 30ºC. Com a tarde quente, como foi na terça-feira (6), também começam a ser procuradas aquelas tradicionais áreas de água que moradores do entorno da Capital costumam usar em dias mais quentes.

Nesta quarta, as cavas da Região Metropolitana já eram usadas para banho. Esse tipo de atividade representa riscos, alerta todo o ano o Corpo de Bombeiros. As cavas são locais traiçoeiros, com galhos e pedras escondidos submersos e que não têm proteção de salva-vidas. A recomendação é nunca entrar nestes locais.

O tempo mais quente e com sol deve durar até o fim de semana, quando algumas nuvens avançam sobre a região e podem trazer um novo período de chuvas na Capital e cidades vizinhas. Contudo, o calor segue todos os dias, principalmente de tarde.