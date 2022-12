(Crédito: Franklin de Freitas)

Esta sexta-feira (16) deve começar com sol em Curitiba, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), mas um frente fria que avança sobre o Paraná deixa a tarde com muitas nuvens e até a possibilidade de pancadas de chuva no fim da tarde.



No sábado (17), a previsão é a mesma, com o céu parcialmente nublado e pancadas de chuva ao longo do período.



A partir do sábado, as temperaturas também ficam mais baixas na Grande Curitiba com máximas que não passam dos 20ºC. Essa condição não muda muito na semana que vem, e a cidade ainda fica com muitas nuvens e clima ameno.