(Crédito: Ricardo Marajó/SMCS)

O Dia da Consciência Negra, neste domingo (20 de novembro), será celebrado com uma intensa programação religiosa no Largo da Ordem, em Curitiba, um ciclo de debates e lançamento da versão impressa de um livro de História da população negra na capital paranaense, além de uma edição especial da Feira Afro (CIC), concluindo a série de atividades alusivas à data realizada ao longo deste mês.

As cerimônias religiosas incluem um culto interreligioso, uma missa e as bênçãos das Águas do Rosário, todos tendo como palco a Igreja do Rosário (cujo nome completo é Igreja do Rosário dos Pretos de São Benedito).

Desde o sábado, no entanto, a capital paranaense tem sido palco para diversos eventos. Ontem, por exemplo, aconteceu a caminhada com com magistrados, magistradas e seus dependentes a fim de resgatar a memória afro-brasileira. O evento presencial foi realizado em 13 capitais e em Curitiba o ponto de encontro foi as Ruínas de São Francisco, ao lado do Museu Paranaense, às 9h30, com a caminhada se estendendo até 12h30.

Crédito: Ricardo Marajó/SMCS

Bênção das águas

As Águas do Rosário serão comandadas pela mãe de santo Yà-Regiane e devem reunir dez sacerdotes de candomblé e umbanda, religiões de matriz africana.

A bênção à população, às 12h, será feita com água de cheiro abençoada por Oxum (orixá das águas doces), nas escadarias da Igreja, seguida de cortejo até o Memorial, onde apresentações de Corimbas (grupos de Umbanda) encerram a celebração, às 14h.

A programação foi feita em parceria com o Fórum Paranaense de Religiões de Matriz Africana.

Além do ritual afro-brasileiro, a Igreja do Rosário terá um culto inter-religioso às 10h e uma missa cristã às 11h. A tradicional feira de artesanato de todos os domingos no Largo da Ordem será realizada normalmente.

Presença negra

No mesmo Largo da Ordem, o Solar da Cultura é palco do Ciclo de Debates sobre a População Negra, durante o qual será lançada da versão impressa do livro A Presença Negra em Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba, entre 9h e 12h.

A obra traz histórias de diversos personagens e análises de especialistas em História negra, sete deles participarão dos debates no ciclo. O livro foi lançado apenas na versão digital durante pandemia de covid-19 (Clique aqui e saiba mais).

Feira

A Praça Zumbi dos Palmares, na CIC, por sua vez, recebe uma edição especial da tradicional Feira Africana, com feira de artesanato e uma série de apresentações culturais, entre 14h e 18h. (Veja programação abaixo.)

Zumbi dos Palmares

A data de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, tem como referência a morte, em 1695, de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, marco da luta contra a escravidão e símbolo do movimento negro no Brasil.

Veja a programação deste domingo

ESPAÇO EXCÊNTRICO MAURO ZANATTA

Peça de teatro: Um prólogo para Odelair Rodriugues*

Rua Lamenha Lins, 1.429. Rebouças

Duas apresentações: 16h e 20h.

Preço único: R$ 20.

FIEP

Show: Janine Mathias convida Rodrigo Campos e Léo Fé. Turnê RAP do Meu Samba

Local: Sistema Fiep – Unidade Centro

Endereço: R. Paula Gomes, 270 – São Francisco.

Horário: 20h.

Grátis.

SOLAR DA CULTURA

9h às 12h

Ciclo de Debates sobre a População Negra e lançamento da versão impressa do livro “A presença Negra em Curitiba”.

Rua Dr. Claudino dos Santos, 142. São Francisco.

IGREJA DO ROSÁRIO

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de São Benedito e Santuário das Almas.

9h – Culto Inter-religioso.

11h – Missa das Almas.

12h – ÁGUAS DO ROSÁRIO – Cortejo dos Povos de religião de matriz africana.

MEMORIAL DE CURITIBA

9h às 12h

– Feira dos Afroempreendedores.

– Exposição Negras Mães (segunda edição).

– Feira dos Afroempreendedores. – Exposição Negras Mães (segunda edição). 10h às 12h – Espetáculo Dois mundos.

13h – Fechamento do Cortejo das Águas do Rosário.

13h30 – Apresentação de Capoeira – Grupo Arte e Raça.

PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES

FEIRA AFRO

14h às 18h – Feira dos Afroempreendedores.

14h – Afro pop, com Black Adilto.

15h – Banda Lyra apresenta repertório de intérpretes e compositores negros.

15h50 – Rosane Arminda declama poemas.

16h – Bateria da Escola de Samba Mocidade Azul: 50 anos de Resistência.

17h – Projeto MusicaR Pinheirinho – apresentação de alunos e professores.

17h30 – Liah Vitória, rapper e poeta.

Programação grátis.