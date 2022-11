Rovena Rosa/ABr

A previsão do tempo para esta terça-feira (8) é de dia parcialmente encoberto em Curitiba, com o sol aparecendo entre nuvens durante a manhã e tarde. Podem ocorrer chuviscos ocasionais, principalmente entre a tarde e a noite, mas sem volume significativo. As temperatura seguem amenas.



Na quarta-feira (9) e na quinta-feira (10), o sol aparece mais forte e isso ajuda a elevar as temperaturas máximas, que podem passar dos 25ºC. Na segunda-feira (7), o dia ainda ficou gelado na Capital.



No fim de semana, uma nova frente se aproxima e pode provocar chuva de sexta (11) até o domingo (13). A semana que vem também inicia instável.