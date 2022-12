Reprodução Feturismo

Empresários do setor de turismo do litoral do Paraná apontam uma queda de 50% na procura por acomodações na rede de hotéis, além do cancelamento de reservas já feitas. As informações são da Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo), entidade do Paraná ligada a Confederação Nacional do Turismp (CNTUR), setor que representa 52 segmentos econômicos do Turismo, e que cobra mais rapidez nas obras de reparo e reconstrução das vias de acesso ao litoral do Paraná. A manifestação está amparada nas dificuldades que os turistas enfrentam para chegar ao destino, afetando a economia da região, que já vive a temporada de verão.

Representantes do segmento apontam a demora para a solução da situação das estradas de acesso às praias como a responsável pela situação. De acordo com constatação da Feturismo, no final de semana (sábado e domingo, 10 e 11 de dezembro), não haviam trabalhadores nos pontos de desmoronamentos, sendo o mais antigo, de 15 de outubro. “A gigantesca obra de engorda da orla que exigiu tecnologia e equipes técnicas aconteceu em tempo recorde. Lamentavelmente não podemos falar o mesmo sobre o desmoronamento”, diz Fábio Aguayo, presidente da entidade que representa 52 segmentos econômicos do turismo.

“Suplicamos a atenção que toda a cadeia merece. É urgente uma atenção preferencial, ou melhor, emergencial, de ação e não de discurso, das autoridades competentes, especialmente do DNIT, para que seja regularizado e minimizado o máximo possível os transtornos e prejuízos, em consideração as quase 300 mil pessoas que vivem no Litoral Paranaense, sem falar em um milhão de pessoas que pretendem circular tradicionalmente nas datas de fim de ano, em especial no Réveillon”, completou Fábio Aguayo.