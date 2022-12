Frankin de Freitas

O fim do isolamento social causado pela Covid-19 e o retorno das famílias à normalidade de suas rotinas de trabalho e estudo podem ser algumas das razões que fez com que o número de divórcios realizados em Cartórios de Notas, que havia atingindo crescimento recorde durante a pandemia, caísse 10,4% nos 11 primeiros meses de 2022 em comparação ao ano passado, atingindo seu menor número desde o ano de 2018.



Em números absolutos foram 68.703 divórcios em Cartórios de Notas entre janeiro e novembro deste ano, frente a 76.671 em 2021, marca recorde na história brasileira, justamente no ano que marcou o auge da pandemia no país.