O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) informou em nota, nesta quarta (30), que os carros podem subir de Paranaguá pela BR-277, com maior atenção aos km 39 ao 42, onde há um desvio de cerca de 2,5 quilômetros no local onde houve queda de barreira. No momento, de acordo com o Dnit, a previsão é de liberação da BR-277, descida, no sentido Curitiba a Paranaguá, na sexta-feira (2). “O DNIT/PR está realizando todos os esforços necessários, podendo a via ser desbloqueada antes da data informada”, diz a nota.

“A equipe técnica está realizando análise no local e realiza intervenções e serviços de engenharia, para garantir a segurança da via. O DNIT/PR está implementando todas as medidas, como sinalização vertical e horizontal, defensas metálicas e demais intervenções e serviços”, completga

Na nota, o Dnit lembrou que não tem responsabilidade nenhuma sobre a a BR-376, que liga Paraná a Santa Catarina, que é de responsabilidade da concessionária Arteris Litoral Sul, regulada pela ANTT. E que a PR-410, Estrada da Graciosa, é de competência do DER/PR. O DNIT não possui responsabilidade pela via.