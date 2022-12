Daniel Castellano / SMCS

As novidades do Natal de Curitiba chegam neste fim de semana a três áreas verdes da cidade. No Parque Tanguá, o Carrossel de Luz Marista abre ao público sábado à tarde. À noite, o Caminho de Luz do Parque Náutico, no Boqueirão, entra em operação e, no domingo, é dia da Festa das Lanternas de San Martin, no Bosque Alemão.

Carrossel de Luz no Tanguá

Neste sábado, a partir das 14h, os curitibinhas podem começar a desfrutar de mais uma atração encantadora do Natal do Curitiba. O Carrossel de Luz Marista no Parque Tanguá abre para o público e até 8 de janeiro funcionará de segunda à sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados e domingos, das 14h às 21h.

Com cavalinhos e xícaras malucas, o nostálgico brinquedo tem capacidade para 35 pessoas e é o segundo do gênero a integrar a programação natalina. O outro Carrossel fica junto com às atrações do Natal Condor no Passeio Público.

Caminho de Luz no Náutico

Às 19h deste sábado começa a circular a Linha Natal Parque Naútico. Com saídas a cada 15 minutos do Terminal Boqueirão, o ônibus X51 vai percorrer todo o circuito de 1,5 km do Caminho de Luz da Ligga e depois volta ao terminal, onde o passageiro pode fazer conexão com qualquer outra linha.

A linha especial do Caminho de Luz do Náutico funcionará de terça a domingo, com saídas a partir de 19h. A passagem custa R$ 5,50 e o pagamento pode ser feito com cartão Urbs usuário e isento, dinheiro e cartões de crédito e débito.

Para quem fez o agendamento on-line, o Caminho de Luz do Náutico é percorrido de carro (drive-thru). Os ingressos já estão esgotados e o passeio vai atender 900 veículos por dia nas três sessões diárias (19h, 20h e 21h), de terça a domingo.

Assim como no Parque Barigui, a velocidade máxima dentro do Caminho de Luz é 10 km/h. O passeio inclui estações com apresentações de presépio vivo, anjos de luz e árvore de Natal. As estruturas do local (pórticos, passarela e torre) estarão iluminadas com microlâmpadas para aumentar a experiência dos visitantes noturnos.

Festa das Lanternas no Bosque Alemão

No domingo (4/12) tem a celebração do Dia de São Martinho, quando acontece a Laternenfest ou Festa das Lanternas. O ponto alto é às 19h, momento em que pais e filhos seguem em procissão com suas lanternas, atrás de São Martinho em seu cavalo branco. A confraternização das famílias é uma homenagem ao santo que se dedicou a ajudar o próximo e a ensinar o bem.

Antes da caminhada no Bosque Alemão, entre o Oratório de Bach e a fachada da Casa Mila, há apresentações musicais e um contador de histórias narra os feitos de São Martinho. As famílias se confraternizam pelo trajeto e ao final do percurso as crianças são recebidas com festa e distribuição de bolachas de mel.

O Quebra-Nozes: última apresentação

Domingo tem a última apresentação gratuita do balé O Quebra-Nozes. A montagem da Cia de Curitiba de Dança, patrocinada pelo Banco do Brasil, será encenada nas Ruínas de São Francisco, às 20h (em caso de chuva será transferida para dentro do Memorial de Curitiba).

Com participação especial a maior bailarina do país, Ana Botafogo, a apresentação conta com 30 bailarinos de Curitiba, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e do do Carolina Ballet (EUA).

Estreias do Natal de Curitiba neste fim de semana

Carrossel de Luz Marista

Sábado, a partir das 14h

Parque Tanguá (Rua Oswaldo Marciel, 97)

Caminho de Luz da Ligga no Parque Náutico

Sádado, 19h

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1.2205, Boqueirão

Festa das Lanternas (Dia de São Martinho)

Domingo, 19h

Oratório de Bach ( R. Schubert, 175 – Bosque Alemão)