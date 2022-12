Fábio Dias 2022

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante dois homens, de 49 e 58 anos, sendo um por por porte de arma de fogo e ameaça, e o outro por porte de arma de fogo. As capturas foram realizadas na manhã de terça-feira (20), em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

