Rodrigo Felix Leal/SEIL

Imóveis fechados por muito tempo exigem alguns cuidados para o uso na temporada de verão. Algumas medidas simples podem ser adotadas com antecedência evitando transtornos para os veranistas e tornando mais agradáveis os dias de praia. A Sanepar faz algumas recomendações.



Nas casas com pedido de desligamento da água, é importante solicitar a religação o quanto antes e não deixar para a última hora. O serviço pode ser solicitado diretamente no site da Sanepar, pelo telefone 0800 200 0115 ou presencialmente nas Centrais de Relacionamento.



Clientes com débito podem aproveitar o Programa de Recuperação de Crédito do Cliente Particular (Reclip) e negociar a dívida, em condições bastante vantajosas.



Outra dica importante é fazer a limpeza da caixa d’água do imóvel no Litoral. Naqueles fechados por muito tempo, principalmente, a água parada não deve ser consumida para evitar riscos à saúde. A recomendação é que essa limpeza seja feita a cada seis meses.



Além disso, os clientes precisam verificar se há vazamento em torneiras, descargas de vaso sanitário e na tubulação, e providenciar o conserto, o que contribui para a economia de água.