Daniel Castellano/SMCS





O céu do Parque Barigui vai brilhar neste sábado à noite com o show de drones luminosos no entorno da árvore de Natal do ParqueShoppingBarigui. O espetáculo da programação do Natal de Curitiba, adiado por conta das chuvas, acontecerá às 19h30. O fim de semana reserva ainda outra estreia marcante: o Natal da Família Folhas com espetáculo natalino na Escola Municipal de Sustentabilidade, dentro do Bosque Zaninelli, no domingo (11/12). Todos com entrada gratuita

A concentração para o espetáculo de drones no Barigui começa às 19h. O público será recepcionado ao som da entusiasmada Banda Lyra Curitibana e de personagens natalinos.

Às 19h30 está previsto o acendimento das 54 mil luzes LED que decoram a esplendorosa árvore de Natal do ParqueSoppingBarigui. A gigante de 22 metros está instalada em uma ilhota dentro do lago e se destaca na paisagem do parque.

Em seguida entra em cena o espetáculo que terá uma sessão única neste sábado (9/12) e contará com 80 drones luminosos que sobrevoarão o entorno do lago. Durante a apresentação, que tem duração de sete e dez minutos, os equipamentos luminosos formarão no céu elementos natalinos em uma coreografia tecnológica. O espetáculo será encerrado com um show de fogos luminosos sem barulho.

Entrada

O público que for de carro ao Barigui para assistir ao show de drones deve usar a entrada pela Avenida Cândido Hartmann.

Como o espetáculo acontece paralelamente ao Caminho de Luz da Ligga, outra atração do Natal de Curitiba no Parque Barigui, o acesso de veículos ao parque pela BR 277 fica bloqueado nesse horário, quando é só permitido trânsito dos carros que fizeram o agendamento para o drive-thru e os ônibus da linha especial de Natal.

Natal da Famílias Folhas e espetáculo na Escola de Sustentabilidade

A mais famosa família curitibana também vai celebrar o Natal. Seu Folha, Dona Fofô, Fofis, Fifo, Fefo, Flora e Folheco estreiam no Natal de Curitiba neste domingo (11/12), às 19h30, na Escola Municipal de Sustentabilidade, dentro do Bosque Zaninelli.

Eles estarão presentes na abertura do novo espetáculo natalino da cidade, “Elegia aos anjos e pastores – Um encontro com a natureza”. Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba especialmente para o cenário do Bosque, promete ser um dos mais cenograficamente impactantes da programação do Natal de Curitiba e será apresentado até quinta-feira (15/11), sempre às 19h30.

O espetáculo faz a conexão do nascimento de Jesus Cristo com a flora e a fauna. Os anjos vindos dos céus e das águas anunciam aos pastores a chegada de Cristo. Canções de Natal escritas especialmente para a peça e narrações alusivas ao grande acontecimento fazem parte da apresentação.

Durante a tarde o Bosque Zaninelli é o cenário perfeito para integrar o sentido natalino com os ideais de sustentabilidade não poderia ser mais perfeito.

Oficinas sustentáveis

Além da decoração especial, a Escola Municipal de Sustentabilidade receberá a presença da Família Folhas completa durante todas as tardes. Seu Folha, Dona Fofô, Fofis, Fefo, Flora, Fifo e, claro, o novo pet da família, o Folheco, vem para falar de ações ecológicas e sustentáveis.

O Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade acontece até o dia 23/12, quando o Bosque Zaninelli ficará aberto para visitação, das 8h às 21h. Por lá também acontecerá distribuição de mudas de árvores nativas e oficinas de artesanato com material reciclável. Algumas dessas oficinas serão ministradas por catadores e catadoras do Ecocidadão.

Atrações do Natal de Curitiba neste fim de semana

Sábado, 10/12, 19h (início das atrações)

Espetáculo de drones luminosos no Parque Barigui

*Entrada de veículos pela Av. Cândido Hartmann: usar a área de estacionamento da Casa Amarela

Domingo, 11/12, às 19h30

Estreia do espetáculo de Natal no Bosque Zaninelli (Escola Municipal de Sustentabilidade)

*O espetáculo acontece até quinta-feira (15/12), sempre às 19h30

Rua Victor Benato, 210 – Pilarzinho

A partir de segunda-feira (12/12) até 23/12

Natal da Família Folhas na Escola de Sustentabilidade