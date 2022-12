Reprodução Instagram

O ufólogo e editor da Revista Ufo, Ademar José Gevaerd,, está internado na UTI em estado grave desde o fim de novembro.

Segundo as informações do perfil dele nas redes sociais, Gevarerd sofreu uma queda em casa, no dia 30 de novembro. Ele foi levado para o hospital e desde então está sendo cuidado pela equipe da UTI.

O estado dele é considerado gravíssimo e Gevaerd segue respirando por aparelhos. Na tarde de terça-feira, 6 de dezembro, ele apresentou melhora significativa, mas que ainda inspira cuidados.