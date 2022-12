Efetivo da PMPR participa de nivelamento técnico antes do início do Verão Maior Paraná 2022/2023 (Leonardo Sguarezi)

O efetivo da Polícia Militar do Paraná (PMPR) que atuará no Verão Maior Paraná 2022/2023 participa nesta semana de instruções de nivelamento com o objetivo de atualizar e preparar para os trabalhos na temporada. A atividade começou na terça-feira (13) e segue até esta quinta (15).

Ao longo dos três dias, os policiais militares, oriundos de diversas unidades de Curitiba e Região Metropolitana e Interior do Estado, passam por aulas e palestras sobre os procedimentos que devem ser adotados no trabalho junto a moradores e turistas. Isso envolve desde o atendimento de ocorrências até os trâmites administrativos nas unidades da PMPR no Litoral.

O efetivo é formado por voluntários que se dispuseram a trabalhar em apoio ao 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), pertencente ao 6º Comando Regional da PM (6º CRPM).

“Esses policiais militares recebem instruções de primeiros socorros, técnicas de abordagens, o novo sistema de despacho de ocorrências online. E a Polícia Militar já inicia a temporada na sexta-feira, dia 16 de dezembro”, destacou o tenente-coronel Durval Tavares Junior, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar no Litoral e responsável pela coordenação do Verão Maior Paraná pela PMPR.

Ao todo, são 13 disciplinas abordadas, totalizando cerca de 30 horas-aula, compreendendo temas como técnicas de abordagem, armamento, procedimentos em ocorrências de perturbação do sossego, isolamento e preservação local de crime.