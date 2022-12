Reprodução/MPPR

No encerramento do ano de 2022, o Ministério Público do Paraná apresenta um balanço parcial das atividades da instituição, contabilizando mais um ano de muito trabalho promovido em benefício da população paranaense, notadamente na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Nos últimos 12 meses, os agentes ministeriais efetuaram 3,7 milhões de atuações finalísticas, somando feitos judiciais e extrajudiciais. Também prestaram 84.766 atendimentos diretos à comunidade – uma média de 232 pessoas atendidas por dia – sendo a área da saúde a mais demandada, respondendo por quase 30% do total de atendimentos.

Em todo o estado, foram oferecidas pelos promotores e promotoras de Justiça do MPPR 64.140 denúncias criminais e ajuizadas 10.324 ações civis públicas. Na esfera extrajudicial, foram expedidas 1.162 recomendações administrativas e formalizados 743 termos de ajustamento de conduta e 3.751 acordos de não-persecução penal. Os dados são públicos, podem ser acessados no Portal da Transparência da instituição e são referentes aos meses de dezembro de 2021 a novembro de 2022 – o levantamento anual consolidado está em processo de finalização.

Garantia de direitos – O procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, destaca que os integrantes do Ministério Público do Paraná continuarão atuando, no próximo ano, imbuídos do propósito de oferecer um serviço público cada vez mais eficiente na defesa dos direitos da população, amparando as vítimas de crimes, os mais vulneráveis, bem como protegendo o patrimônio público e combatendo à corrupção. “Nesse momento, ao final de mais um ano, período que nos convida a refletir a respeito do que de fato é essencial às nossas vidas, o Ministério Público do Paraná reafirma o seu compromisso de, pelas veias pulsantes e vocacionadas de seus valorosos e de suas valorosas integrantes, seguir trabalhando, de forma intimorata, na busca pela propagação e construção de relações permeadas por valores éticos, a fim de que o amor sempre prevaleça sobre o ódio e que a liberdade conviva com a igualdade e com a diversidade, rumo a edificação de uma sociedade melhor e mais justa”, diz o procurador-geral.

“Que para 2023 tenhamos em nossas mentes e corações novamente as palavras de Quintana que, em seu modo romântico de pensar o tempo, disse: ‘a vida é um dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas! Quando se vê, já é sexta-feira! Quando se vê, já é Natal. Aí pensamos o que fizemos deste ano? Quando o tempo passou e nem se notou. Quando o vento levou e nem consegui pegar. O tempo é….’ Que possamos fazer que o nosso hoje, o amanhã e todo o ano de 2023, durem a eternidade do tempo do amor”, deseja Giacoia.