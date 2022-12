Campanha lançada nessa sexta-feira (Crédito: Divulgação)

O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Prefeitura de Curitiba, lança nesta sexta-feira (2/12) uma campanha sobre capacitismo em alusão ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3/12).

O objetivo é esclarecer a população e combater práticas discriminatórias em relação ao tema, melhorando a inclusão na capital.

A Boca Maldita será palco, entre 9 e 13 horas, de uma ação especial com a população, incluindo uma apresentação de esgrima de cadeirantes e distribuição de folderes sobre o tema. A palestra que seria realizada no sábado precisou ser cancelada devido aos deslizamentos ocorridos entre o Paraná e Santa Catarina. A palestrante viria de Florianópolis.

O que é

Capacitismo são práticas que partem do princípio que a pessoa com deficiência é incapaz. Trata-se de um preconceito que pressupõe um padrão corporal ideal, que caso não seja contemplado torna a pessoa inapta na sociedade.

As ações, que devem ser evitadas, podem incluir “brincadeiras” ofensivas e o uso de termos pejorativos. O mote da campanha, inclusive, é “Me chame pelo meu nome”.

Mais do que uma prática nociva, ação capacitista é considerada crime, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão.

Como evitar

Práticas anticapacististas, por sua vez, são aquelas que promovem a inclusão, autonomia e emancipação das pessoas com deficiência. Por exemplo: ambientes com acessibilidade, banheiros inclusivos, tratamentos apropriados, entre outros.

A campanha inclui peças que serão divulgadas pelas redes sociais que abordam essas questões de forma prática e didática. As peças foram criadas pela agência Master, com coordenação da Secretaria Municipal da Comunicação Social.