A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) confirmou neste domingo (20 de novembro) o registro de 477 novos casos de Covid-19 no estado. Por outro lado, não foram registrados novos óbitos causados pela doença pandêmica. Os dados constam no informe epidemiológico divulgado às 12h30 de hoje pela pasta.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Paraná soma 2.749.235 casos da doença pandêmica, com 45.220 mortes.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de: novembro (409), outubro (61) e fevereiro (1) de 2022; agosto (1), julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.

Ainda segundo a Sesa, a média móvel de sete dias de casos e mortes no Paraná apresenta uma tendência de alta, com especial destaque para a explosão na quantidade de diagnósticos.

Com relação aos casos novos, por exemplo, a média móvel em 19/11 era de 615 registros por dia. Na comparação com 14 dias antes, verifica-se um acréscimo de 546,5%.

Já com relação às mortes, a média móvel segue próxima de zero, mas teve aumento de 25% nas duas últimas semanas, conforme a Secretaria da Saúde.