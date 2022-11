Paraná estreia com vitórias nos Jogos Escolares Brasileiros –

O Paraná estreou nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBS), nesta quarta-feira (02), no Rio de Janeiro, em três modalidades e saiu na frente em todos os confrontos. Os jogos, com a participação de delegações de todo o país, vão até o dia 15.

O Estado chega aos JEBS com uma delegação composta por 283 participantes, entre alunos-atletas, dirigentes e organizadores, disputando nas 17 modalidades deste evento esportivo. E, nas estreias do futsal, vôlei de praia e basquetebol, todas as equipes representantes conquistaram vitórias, tornando o Paraná invicto neste primeiro dia de competições.

VÔLEI DE PRAIA – Debaixo de muita chuva, a dupla masculina paranaense, Gabriel Campos e Gustavo Dela Justina, do Colégio Estadual de Dois Vizinhos, venceu os adversários do Rio Grande do Norte, por 2×1 com as parciais 17×21 21×12 e 15 a 11. “No ano passado, conquistamos o terceiro lugar, na série bronze, e nossa expectativa é dar o melhor de nós para alcançarmos uma posição ainda maior agora”, diz o aluno-atleta Gustavo.

Nesta quinta-feira (03) é a vez da estreia da dupla feminina, representando o Paraná, também do Colégio Estadual de Dois Vizinhos, em jogo com Rondônia.

FUTSAL – Na modalidade futsal o Paraná superou seus concorrentes nos primeiros jogos. Na disputa masculina, enfrentando a equipe do Amazonas, os meninos da Escola Santa Terezinha, de Ponta Grossa, venceram a partida por 4×2. O aluno-atleta Gabriel Verner Lossnitz conta que é a primeira vez que participa da competição. “Nossa estreia foi boa e nós temos grandes chances de medalha e classificação para a série ouro”, ressalta o autor de dois gols da vitória.

As meninas do Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, de Toledo, também jogaram e passearam na quadra, vencendo Roraima com o placar finalizado em 7×2.

BASQUETEBOL – A equipe feminina de Foz do Iguaçu também dominou as quadras do primeiro dia do basquetebol nos JEBS. Em partida com a equipe da Bahia, as paranaenses fecharam o jogo com o resultado de 61×02.

Vitória também no basquetebol masculino, em que o time de Castro, da Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda, disputou sua primeira partida na competição com o Maranhão e ganhou por 52×41.

A COMPETIÇÃO – Os Jogos Escolares Brasileiros reúnem, aproximadamente, 6 mil alunos-atletas dos 27 estados brasileiros. As competições estão acontecendo no Parque Olímpico, Arena da Juventude e na Universidade da Força Aérea (Unifa), no Rio de Janeiro.

OS JEBS são uma promoção da Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e Secretaria Especial do Esporte. A delegação paranaense conta com o incentivo do Governo do Estado do Paraná, por meio da Secretaria estadual da Educação e Esportes, Superintendência Geral do Esporte e com o apoio da Federação do Desporto Escolar do Paraná (FDE-PR).Em