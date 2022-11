Número de casos novos está em alta, mas a maioria tem sintomas leves (Sesa)

O Paraná registrou nos últimos dias um aumento expressivo no número de diagnósticos de Covid-19. Segundo dados extraídos dos boletins epidemiológicos divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR), a média móvel registrada neste domingo (13/11) revela que o número de casos novos mais do que dobrou em uma semana no estado, com alta de 104%. Os óbitos, por outro lado, permanecem com tendência de queda.



Na última semana, entre os dias 7 e 13 de novembro, o Paraná confirmou 1.959 diagnósticos da doença pandêmica, com uma média de 279,86 casos diários da doença. Na semana anterior, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, haviam sido divulgados 956 casos novos da doença, com média de 136,6 registros por dia.



No acumulado desde o início da crise sanitária, em 2020, um total de 2.744.566 paranaenses testaram positivo para a doença pandêmica.



Com relação aos óbitos, por outro lado, os números seguem numa tendência oposta ao dos diagnósticos, ao menos por ora. Na última semana (7 a 13/11), apenas uma morte por Covid-19 foi confirmada no Paraná, o que dá uma média de 0,14 óbito por dia. Na semana anterior (entre 31/10 e 6/11), haviam sido divulgadas 15 falecimentos, com média de 2,14 falecimentos diários. Ou seja, houve queda de 93,5% na média móvel de óbitos no período analisado.



Ao todo, desde 2020 até ontem (13/11), 45.210 paranaenses haviam falecido em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



Outro dado que traz algum alívio neste momento de alta dos diagnósticos diz respeito às internações. No final de outubro, em 31/10, haviam 269 pacientes hospitalizados com casos de síndromes respiratórias agudadas graves (SRAG) na rede pública de saúde do estado, com 60 pessoas em unidades de terapia intensiva (UTI) e 209 em leitos clínicos.



Ontem, já eram 249 pacientes hospitalizados no Sistema Único de Saúde (SUS), com queda tanto no número de pacientes em UTI (49), quanto no de pessoas internadas em leitos clínicos (197).

Alerta

Saúde insiste na vacina para impedir mutações de variantes

Diante do aumento de casos de Covid-19, autoridades sanitárias internacionais estão em alerta. O registro de novos casos da doença tem a ver com o surgimento de novas subvariantes da Ômicron, BQ.1 e XBB. Segundo os primeiros estudos, elas podem ser mais transmissíveis e resistentes às barreiras vacinais.



Segundo o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, ainda não é possível afirmar que esse crescimento esteja relacionado especificamente com as identificações recentes de novas sublinhagens identificadas em alguns pontos do país.



Apesar de até o momento os casos no país serem leves, registros positivos preocupam especialmente entre os não vacinados. O grande medo da comunidade médica e de autoridades sanitárias é que essa variante sofra uma nova mutação e fuja totalmente da vacina causando doenças graves.



Além da vacinação, a recomedanção é que pessoas com comorbidades voltem a usar máscaras de proteção facial, evitem aglomerações e, em caso de suspeita, façam o teste para evitar contaminação de outras pessoas.



Mais de 69 milhões de brasileiros ainda não voltaram aos postos para receber a primeira dose de reforço da vacina contra covid-19, segundo dados do Programa Nacional de Imunizações (PNI). De acordo com Ministério da Saúde, 32,8 milhões de pessoas poderiam ter recebido a segunda dose de reforço contra a doença, mas ainda não se vacinaram. Os imunizantes estão disponíveis em mais de 38 mil postos de vacinação em todo o país. (Com Agên cia Brasil)



O Paraná registrou ontem mais 216 casos de Covid-19, mas nenhuma morte pela doença. Os dados estão no boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa-PR).



Os casos confirmados divulgados nesta data são de: novembro (148), outubro (59), agosto (2), julho (1) e fevereiro (1) de 2022; julho (1) e abril (2) de 2021; e dezembro (2) de 2020.



O total de casos passou para 2.744.566 e o de mortes 45.210 desde o início da pandemia.