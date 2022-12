Reprodução

O Departamento de Assuntos Culturais e Terceiro Setor do escritório Andersen Ballão Advocacia organiza uma campanha solidária de Natal com o objetivo de atender tanto as crianças do Lar Dona Vera / Instituto Princesa Benedikte quanto o Lar de Idosos Recanto Tarumã.

Os itens mais urgentes são fraldas, lenços umedecidos, shampoo e condicionador, creme hidratante, colônias, sabonete líquido, pomada de assadura para bebês, bem como roupas e sapatos em geral para a realização de um bazar beneficente do Lar Dona Vera / Instituto Princesa Benedikte. A associação civil sem fins lucrativos foi instituída em 2010 a partir do desejo e apoio da Princesa Benedikte, da Dinamarca, e é presidida pelo fundador da ABA, Wilson José Andersen Ballão.

Já o Lar de Idosos solicita a doação de leite integral, farinha de trigo, açúcar, pó de café, hidratante corporal, shampoo, desodorante spray ou aerossol, fralda geriátrica tamanho G e lenço umedecido.

SERVIÇO

Campanha Solidária de Natal da ABA

Arrecadação de produtos alimentícios e de higiene

Local – Andersen Ballão Advocacia (Av. Jaime Reis, 86 – São Francisco, Curitiba-PR). A entrega às instituições será realizada dia 21 de dezembro.

Festa de Natal para crianças carentes

O Angeloni encerra na sexta-feira (09) a campanha Natal Super Feliz em Curitiba, tornando a data inesquecível para 280 crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil União das Vilas, Cacilda Oliveira Nogueira, Caximba e Associação Biblioteca Amigos do Caximba. Elas ganharão roupa, calçado e brinquedo, em uma festa especialmente preparada, a partir das 14h no estacionamento da loja do Angeloni Bigorrilho, onde não faltarão Papai Noel, música, brincadeiras, balões e um kit lanche com delícias saudáveis especialmente preparadas pelo setor de produção da rede.

A campanha foi lançada em 7 de novembro, quando as árvores natalinas instaladas em todas as lojas do Angeloni amanheceram com pequenos cartazes contendo fotos e informações de 2.880 crianças do Paraná e Santa Catarina. A festa de amanhã é também oportunidade para que os padrinhos que desejarem entregar pessoalmente seus presentes possam participar.

Em 2022 completa 20 anos que a rede promove a campanha Natal Super Feliz e já são quase 50 mil crianças presenteadas em todo esse período de existência da ação. E mais uma vez, o sucesso da iniciativa é resultado da grande união do Angeloni com a solidariedade dos clientes para realizar sonhos e trazer alegria às crianças.

Durante dois anos, a ação precisou ficar diferente devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19 e, embora nunca tenha deixado de acontecer, com as entregas acontecendo de forma segura e sem aglomerações, não foi possível reunir todos para comemorar uma das datas mais esperadas por meninas e meninos. Este ano, o Angeloni está feliz por finalmente poder retomar as festas que tanto alegram o coração de milhares de crianças em todas as cidades onde a rede está presente.

Festa Natal Super Feliz Angeloni

Data: 9 de dezembro

Horário: 14h

Local: Estacionamento da loja do Angeloni Champagnat, na Alameda Doutor Carlos de Carvalho, 2500, Bigorrilho