Rodolfo Bührer

Dez empresas do Paraná selecionadas pelo BRDE Labs entraram na etapa em que definirão até quatro desafios que serão lançados às futuras startups que devem entrar no programa em maio – o tema desta edição é Inovação Verde e Equidade.

Em reunião realizada nesta segunda-feira (27), as equipes também se aprofundaram na discussões sobre as próximas fases, como as trilhas de capacitações, encontros presenciais (Pato Branco, Toledo, Londrina, Guarapuava e Curitiba), o apoio de padrinhos do programa, que são colaboradores do BRDE que tiram dúvidas, além do selo de reconhecimento de empresa inovadora.

O Labs é um programa de inovação e fomento ao empreendedorismo e é esta é a quarta edição no Paraná. Ele é promovido pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, em parceria com a Hotmilk PUC-PR (Ecossistema de Inovação da PUCPR) e a AMCHAM Brasil (Câmara Americana de Comércio).

Na prática, o BRDE Labs busca parceiros que atuam no Estado e precisam de soluções inovadoras relacionadas ao tema central, tais como energia limpa, consumo consciente, direitos humanos, diversidade e inclusão, entre outros. A meta é apoiar projetos inovadores e empreendedores na região Sul do Brasil por meio de iniciativas como financiamento, aceleração, mentoria e networking

“Os encontros presenciais visam promover os temas de inovação, a conexão com ecossistema local e o engajamento entre as empresas”, explicou a gerente de Planejamento do BRDE e uma das coordenadoras do Labs, Lisiane Astarita.

PARCERIAS – Integram essa edição a Atlas Eletrodomésticos (Pato Branco), Cooperativa Copagril (Marechal Cândido Rondon), Furgão Ibiporã (Ibiporã), Grupo BTZ (Jaguapitã), Krindges (Ampére), Magius Metalúrgica (São José dos Pinhais), Potencial Biodiesel (Lapa), Prodiet (Curitiba), SL Alimentos (Mauá da Serra) e Cooperativa Lar (Cascavel e Medianeira).

A Lar está no programa pela segunda vez. “Acreditamos que essa parceria renovada nos traz insights positivos, reconhecimento de marca e geração de valor”, comentou a analista de Gestão da Inovação, Laine Cechinel.

EDIÇÕES ANTERIORES – Nas edições anteriores, o BRDE Labs no Paraná, trabalhou com soluções para cooperativas, indústrias e ESG. Mais sobre o BRDE Labs no site.