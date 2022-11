Reprodução/Inep

Domingotem o primeiro dia das provas do Exame Nacional do Ensino MKédio (Enem). No Paraná, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 145.675 estudantes farão o exame, entre as modalidades impressa e digital. As provas serão aplicadas em mais de 6,5 mil salas, em 88 municípios paranaenses também no dia 20 de novembro.



No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, de matemática e ciências da natureza.



Para participar da prova é obrigatório levar um documento oficial de identificação, com foto e caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. É preciso estar atento ao que é permitido no local de prova para não correr o risco de ser eliminado do exame.



Nos dias de provas os portões estarão abertos das 12h às 13h e o início do exame será as 13h30. Nesta edição de 2022 quase 4 milhões de estudantes (3.396.632) estão aptos a realizar o exameem todo o País. A informação do local de prova está disponível no cartão de confirmação.Com informações da Agência Brasil.