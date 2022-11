Entidades do setor comercial e imobiliário de Curitiba devem protocolar, hoje, uma carta na Prefeitura de Curitiba se manifestando contra o aumento de IPTU na capital.



No material, as entidades solicitam que a Prefeitura mantenha a proposta de revisão da Planta Genérica de Valores, mas sem previsão de aumento do IPTU para além da correção da inflação.



A carta também solicita que a metodologia do cálculo do imposto seja debatido no próximo ano, visando correção de possíveis distorções no valor dos imóveis da cidade.