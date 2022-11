Ricardo Almeida/SESP

A competição técnico-operacional entre bombeiros militares de todo o Estado, intitulada Troféu Le Defi, terminou nesta sexta-feira (25). A liderança do desafio ficou com a equipe do 3° CRBM, da região do Oeste, pegando a guarda do troféu até o próximo campeonato.

O desafio contou com a participação de quatro equipes com dez pessoas das regiões de Curitiba, Curitiba/Região Metropolitana, Norte e Oeste. Durante os cinco dias de competição, elas realizaram atividades das mais diversas áreas de atuação do Corpo de Bombeiros.

A competição promoveu a integração entre os militares estaduais, possibilitando o intercâmbio de conhecimento e o aprimoramento profissional. “Pude acompanhar os nossos bombeiros se superando em cada meta que era traçada. Independente do resultado, todas as equipes deram o seu melhor, se superando e vencendo os desafios”, disse o subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Gelson Marcelo Jahnke.

Para o comandante do 3º CRBM, 2º tenente Eduardo Novinski, os treinamentos diários foram importantes para obter um bom desempenho. “Nós tínhamos uma expectativa muito grande para essa competição, nossos treinos foram baseados nas principais atividades desempenhadas pelo Corpo de Bombeiros, o que com certeza facilitou o desempenho”, afirmou.

De acordo com o comandante da equipe 1º CRBM, de Curitiba e Região Metropolitana, o Troféu Le Defi é um dos campeonatos mais importantes da categoria. “A oportunidade de ser campeão de um desafio como esse é exclusiva na carreira de um militar. A competição testou nossas habilidades nas diversas disciplinas que temos que lidar nos nossos dias”, disse o 1º tenente Fellipe Pacheco.

Para a comandante da equipe 2º CRBM, da região do Norte, o contato com outros membros foi muito saudável. “A integração com outros bombeiros fez muita diferença. Para nossa equipe foi um aprendizado diário”, afirmou a 2º tenente Kassia Feitosa.

“Para nossa equipe, foi importante ter feito parte desta competição, pois somos uma equipe que atua na área administrativa, então procuramos realizar as provas com bastante calma, relembrando todas as técnicas”, disse o comandante da equipe CCB, 1º tenente Bruno Celso Esmanhotto.

O projeto da corporação é dar continuidade à competição do Troféu Le Defi com um número cada vez maior de participantes.