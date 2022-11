Reprodução/Hospital Erasto Gaertner

Uma parceria entre o Hospital Erasto Gaertner (HEG) e a Uniandrade alia saúde, educação e solidariedade em uma mobilização especial. Quem se candidatar ao Concurso de Bolsas do grupo de ensino vai automaticamente ajudar a assistência às pessoas com câncer.



Isso porque toda a renda arrecadada com as inscrições, no valor individual de R$ 15, será revertida para a manutenção do Erasto e do Erastinho, hospitais referências em tratamento oncológico para as populações adulta e infantil, respectivamente. Esta é a segunda vez que a ação é promovida.