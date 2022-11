Guilherme Pupo

O Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, em Curitiba, será palco nesta quarta-feira (30) da premiação do Design for a Better World Award 2022, realizada pelo Centro Brasil Design (CBD). A cerimônia terá transmissão online pelo canal do YouTube do CBD, a partir das 19h30.

Esta é a segunda edição do prêmio nacional. A iniciativa busca dar visibilidade a soluções de design com impacto positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e práticas ESG (governança ambiental, social e corporativa).

O presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Wilson Bley Lipski, ressalta a importância de o espaço cultural do Banco no Paraná receber a premiação, que alia sustentabilidade, inovação e economia criativa. “Há grande aderência deste projeto com o propósito do BRDE como um Banco Verde focado no desenvolvimento sustentável”, destaca.

Repetindo o sucesso da primeira edição, realizada em 2021, esta segunda contou com a participação de diversos projetos. “Lançamos em 2021 o DFBW Award, com o objetivo identificar, reunir e premiar ideias transformadoras na criação de soluções de impacto positivo alinhadas com os ODS e as práticas ESG. Nessa segunda edição serão 51 premiados que se destacaram com soluções de design aderentes ao desenvolvimento sustentável”, explica Letícia Castro, superintendente do Centro Brasil Design.

Na cerimônia, os premiados receberão o Troféu Curupira, idealizado e concebido pela Furf Design, e customizado pela Greco Design para essa segunda edição.

Serviço

Data: quarta-feira, 30 de novembro

Horário: 19h30

Transmissão pelo canal do YouTube do CBD: https://youtu.be/Jho5tphivIE