Foto: Luis Pedruco

Nesta terça-feira (29) também começa a última semana de apresentações do espetáculo Espírito de Amor e Confraternização, no Largo da Ordem. A superprodução estará em cartaz até quinta-feira, sempre às 19h30. Com início na sacada do Palacete Wolf, sede do Instituto Municipal do Turismo, e terminando em frente à Igreja da Ordem, na Árvore de Natal.



Outra atração desta terça é o espetáculo Encantorias – Cantos e Encantos do Natal, na Rua da Cidadania do Pinheirinho. A apresentação, às 15h, conta com a participação do Grupo Tupi Pererê. O Auto de Natal conta a história da anunciação e do nascimento de Jesus.