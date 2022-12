Divulgação/Esporte Paraná

Mais de 250 acadêmicos e profissionais participaram de uma capacitação para atuar no Verão Maior Paraná 2022/2023 e a lista final dos estudantes selecionados foi publicada pela Superintendência do Esporte do Paraná nesta segunda-feira (5), no Diário Oficial. Projeto do Governo Estadual, o programa de práticas esportivas e incremento da segurança reforça os serviços no Litoral e balneários do Interior para atendimento a turistas e moradores durante a temporada.

Ao todo, foram selecionados 116 acadêmicos para o Verão Maior Paraná, sendo 80 de educação física, oito de enfermagem, 20 de turismo e oito de comunicação. Mesmo aqueles que não foram selecionados para atuar no projeto receberão um certificado de atividade extracurricular. A lista dos profissionais foi divulgada em novembro.

Realizada em Pontal do Paraná, a capacitação foi concluída na sexta-feira (2) e envolveu acadêmicos pré-selecionados das áreas de educação física, comunicação, turismo e enfermagem, além dos 29 profissionais de educação física e turismo já qualificados – sendo 13 coordenadores de posto, seis professores de ginástica e 10 profissionais e guias de turismo.

Durante os cinco dias de capacitação, os acadêmicos e profissionais participaram de diversas palestras e oficinas sobre as atividades a serem desenvolvidas durante o verão, visando o melhor atendimento à comunidade local e veranistas. Foram realizadas oficinas de organização e planejamento de eventos esportivos e de lazer, vivências do esporte e lazer, ações em grupos, avaliação física, ritmos musicais, atividades esportivas e recreativas, montagem e estrutura de postos, jogos e brincadeiras de lazer, atividades de esporte, texto, fotografia, captação e edição de vídeo.

“Demos um norte daquilo que pode ou não ser ofertado ao turista e que seja agradável. Os acadêmicos acabam trocando experiências, então esse período acaba gerando uma formação em disciplinas que eles não tiveram na faculdade”, afirmou a professora mestranda em Educação, Simone Cristina Lubel.

Para o coordenador do projeto Verão Maior Paraná da Superintendência Geral do Esporte, Mauro João Cachel, a capacitação ajuda a colocar as “no clima do projeto”. “Eles estiveram nesse espaço que tem mar, sol, mormaço, enfim, o clima básico onde desenvolvemos as atividades. Cada informação, curso ou formação que fazem melhora não apenas o apenas o projeto e os atendimentos, mas a vida futura de cada profissional”, afirmou.

VERÃO MAIOR – O Verão Maior terá ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. O projeto é uma ação integrada do Governo, que visa aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, garantir saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais. A edição 2023 está prevista para acontecer de 17 de dezembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023.