Estações de tratamento de esgoto desativadas em Toledo serão transformadas em parques –

Estações de tratamento desativadas em Toledo serão transformadas em parques. A Sanepar finalizou o trabalho de demolição e descaracterização da antiga ETE Paulista, próxima ao centro da cidade e às margens do Rio Toledo. A área será doada à prefeitura para a transformação em parque municipal.

As outras quatro estações – Dom Pedro II, Parizotto, Santo Campagnolo e Industrial – estão em processo de demolição, que deve ser concluído em março de 2023, e as áreas também serão doadas para a criação de parques. A medida segue determinação do Ministério Público.

O trabalho de descaracterização tem investimentos de quase R$ 980 mil. O processo consiste em remover todo o lodo proveniente do tratamento do esgoto, demolir a estrutura de alvenaria e concreto e fazer a colocação de terra e plantio de grama. Na recuperação do local, também é feita a descontaminação e a eliminação de odores por meio da aplicação de cal hidratada.

Entre 2016 a 2018, a Sanepar desativou seis estações de tratamento de esgoto que estavam localizadas dentro do perímetro urbano de Toledo. A desativação atendeu a pedidos da população e ao disposto no contrato de concessão entre Sanepar e o município. Duas novas estações, mais modernas e eficientes, foram construídas em substituição às antigas. Em 2019, foi desativada a ETE Bressan.