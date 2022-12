Pedro Ribas/SMCS

Passageiros dos ônibus biarticulados e ligeirões que circulam pela canaleta expressa da Avenida Sete de Setembro estão sendo surpreendidos pelas Estações de Luz Uninter. É uma decoração luminosa que contorna um dos ícones do design urbano de Curitiba, as estações-tubo de embarque e desembarque em nível. Nesse trecho da canaleta por onde passam mais de 120 mil passageiros por dia, as Estações de Luz Uninter enfeitam com 1.650 metros de mangueira de led dez estações-tubo, nos dois sentidos, desde a praça Eufrásio Correia, em frente ao Shopping Estação, até a estação Bento Viana, perto da Praça do Japão. A inauguração da decoração das Estações de Luz Uninter será hoje, às 19h30. Nas ruas de Curitiba ainda há outras novidades. Uma das principais vias de ligação urbana da capital paranaense com a BR-277, a Rua General Mário Tourinho tem neste ano duas atrações cênicas natalinas para serem vistas por quem passa de carro, de ônibus ou a pé: a decoração da Servopa, no Jardinete Heitor Gurgel do Amaral Valente Netto, e a do Grupo Barigui, no Largo Antonio Bordin.