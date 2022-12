Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná

Ontem, o Paraná se tornou o quarto estado do país a superar a marca de 1,5 gigawatt (GW) de capacidade em geração própria de energia elétrica, também chamada de Geração Distribuída (GD). A região se junta a Minas Gerais, atualmente com 2,3 GW, São Paulo, com 2 GW, e Rio Grande do Sul, com 1,7 GW.



A energia solar é a mais utilizada pelos prossumidores paranaenses (produtores e consumidores de energia), com 98,8%. Mini e micro termelétricas (UTE) estão em segundo lugar (0,9%), seguidas de Centrais Geradoras Hidrelétricas (0,6%)